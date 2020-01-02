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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع المنصورة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:26 ص
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع المنصورة
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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة، حيث تفقد شارع جيهان والجلاء وشارع الترعة وكلية الآداب والثانوية بنطاق حي غرب وأيضًا تفقد أعمال النظافة بشارع الدراسات وقناة السويس ومساكن الميناء بنطاق حي شرق.

ووجه المحافظ، رئيس حي شرق وغرب المنصورة برفع القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول وتكثيف العمل على مدى اليوم.

وأكد أنه، لن يسمح بأي تقصير في الحفاظ على نظافة المدينة وأن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع مواصلة العمل بالليل والنهار حتى تصبح شوارع المحافظة في أجمل صورة وتظهر بشكل حضاري يليق بتاريخ وعراقة محافظة الدقهلية.

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