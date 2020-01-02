أين قضى عمرو دياب ليلة رأس السنة؟

احتفل النجم عمرو دياب بليلة رأس السنة على طريقته الخاصة مع الفنانة دينا الشربيني، بمدينة الغردقة، وذلك بحفل خاص احتوى على المقربين منه، وغنى عددًا من الأغنيات بجانبهم.





وعلمت «الدستور» من مصادر خاصة، أن «الهضبة» قرر أن تكون ليلة عيد الميلاد، مختصرة على مقابلة الأصدقاء فقط، وليس للعمل، حيث لم يتعاقد على أي حفل جماهيري في هذه الليلة؛ لتكون بمثابة احتفال خاص مع دينا الشربيني والمقربين.



