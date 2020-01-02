«الخارجية المصرية» تستنكر موقف «حكومة الوفاق» بشأن اجتماع الجامعة العربية

استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، توجيه حكومة الوفاق بطرابلس الشكر لدول عربية معينة دون غيرها لموقفها من اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا.



وجاء في تدوينة المتحدث باسم وزارة الخارجية، على موقع التغريدات «تويتر»: «‏أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة العربية أمس؟.. الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها».



يذكر أن اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا، أكد خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد مجلس الجامعة، ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، لحلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.