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فن

«هنيدى» يهنئ تامر حسنى بنجاح فيلم «الفلوس»

الخميس 02/يناير/2020 - 12:58 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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هنأ الفنان محمد هنيدي الفنان تامر حسني بفيلمه الجديد «الفلوس»، والذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابه بموقع التغريدات «تويتر».

ونشر «هنيدي» بوستر الفيلم وعلق عليه، قائلًا: «مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد برافو».

فيما علق الفنان أحمد السقا على المنشور وقال في تغريدة: «أنت قلبك مات بقى وبتدخل السينما من غيري».

ورد «تامر» على المنشور الذي كتبه «هنيدي»، قائلًا: «الله يبارك فيك يا أستاذ يا كبير يا عسل مبسوط جدًا أن الفيلم عجبك وأخدت بالك من اختلافي».

حقق فيلم «الفلوس»، بطولة النجم تامر حسني، إيرادات بلغت 47 مليون جنيه، بعد طرحه في دور العرض السينمائي منذ 6 أيام، وجاءت إيرادات الفيلم كالتالي: 12 مليون ونصف المليون في مصر، و35 مليون جنيه خارج مصر.

فيلم «الفلوس» يشارك فيه كل من، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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