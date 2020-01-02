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أيام زمان

حكاية بخل أم كلثوم وتلقيبها بـ"أم إسرائيل"

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

الخميس 02/يناير/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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حكى الكاتب الصحفي مصطفى أمين في كتابه"مسائل شخصية" قصة بخل أم كلثوم، والشائعات التى حامت حولها، بأنها إمرأة حريصة للغاية، لا تفرط في أموالها، ولا تعطف على المحتاجين وذلك في فصل تحت عنوان"أم كلثوم الأخرى".
يروى مصطفى أمين واقعة كان شاهداً عليها، عندما حدثه أحد أفراد فرقة أم كلثوم شاكيًا أم كلثوم التى رفضت إقراضه خمسة جنيهات، بعدما أخبرها أن بيته ليس فيه قرشاً واحداً يطعم به زوجته وأولاده، وكان رفض أم كلثوم صادماً له لأنه يعمل في فرقتها أكثر من 15 سنة وأولى بإحسانها.
وسارع مصطفى أمين بالاتصال بأم كلثوم، على هاتفها وكان رقمه 808080، وسألها هل فعلاً رفضت أن تقرض موظفاً غلباناً في فرقتها خمسة جنيهات؟، وردت أم كلثوم بالإيجاب؛ قائلة: نعم رفضت.. فأنا إمرأة بخيلة والجميع يعلم ذلك.
لم يصدق مصطفى أمين ما تقوله أم كلثوم، وظل يلح عليها لمعرفة سبب الرفض، فقالت له أم كلثوم" أنا علمت أن هذا الموسيقى كان يسهر في بيت الموسيقار فريد الأطرش أمس، وخسر على مائدة القمار ثلاثمائة جنية، فأردت أن أؤدبه، ليعرف ذل لعب القمار، ورفضت أن أعطيه الخمسة جنيهات، وبعد خروجه اتصلت بزوجته تليفونياً، وأخبرتها بأنني سأرسل لها مع سائقي خمسين جنيها، بشرط ألا تخبر زوجها، وتتركه يدوخ ويتعذب ويشحذ حتى يعرف مرارة عقاب لاعب القمار".
وكان الموسيقى يحكى قصة بخل أم كلثوم للقاصي والداني حتى صارت قصة بخلها ملء الأسماع، فسألها مصطفى أمين ألا تزعجك هذه الشائعات؟ فالناس صاروا يلقبونك بـ"أم اسرائيل" بدلاً من أم كلثوم، فضحكت وقالت: إن الذين يتحدثون عن بخلي يدافعون عني، يبنون حولي سورا عاليا يصد النصابين والأفاقين والطامعين.
يقول مصطفى أمين" كانت أم كلثوم إذا سمعت عن فنانة مريضة أسرعت إليها ونقلتها للمستشفى ودفعت مصاريف علاجها، كما كانت تدفع في الخفاء مرتبات شهرية لعشرات الأسر، وتعتبر هذا سراً من الأسرار الحربية، التي لا يجوز إفشاؤها لأقرب المقربين لها، وكم من مهندسين وأطباء وقضاة ساعدتهم حتى وصلوا إلى مناصب مرموقة".

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