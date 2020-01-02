«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

روت أم كلثوم تفاصيل المرة الوحيدة التي أقبلت فيها على الانتحار وهي في أوج مجدها للكاتب الصحفي مصطفى أمين، فقد حدث في يوم من الأيام أن كانت أم كلثوم في حالة نفسية سيئة، وقالت لسكرتيرتها "سنية" أريد أن أتمشى قليلا على شاطىء النيل، وخرجت أم كلثوم من الفيلا، وأحست سكرتيرتها بانقباض شديد، فجرت وراء أم كلثوم وأمسكت بها قبل أن تلقى بنفسها في النيل.

تقول أم كلثوم لمصطفى أمين" لا أعرف كيف حدث هذا؟ إنني مؤمنة بالله ولكن في صباح هذا اليوم رأيت أن الدنيا كلها تسود في وجهي، يئست من الحياة، فقدت عقلي في لحظة يأس قاصمة، ووجدت نفسي أمام شاطىء النيل أحاول أن ألقي بنفسي فيه، وإذذا بيد غليظة تمسك بي وتجذبني، والتفت فزعة فوجدت سنية تحتضنني وأفقت من جنوني وكانت أول مرة في حياتي أفكر فيها أن أنهي حياتي".