عامل يقتل عديله بسبب خلافات أسرية فى إمبابة

شهدت منطقة إمبابة جريمة قتل نفذها عامل ضد عديله بعد اعتداء القتيل على زوجة المتهم بالضرب نتيجة خلافات أسرية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد مقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجنى عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، ما دفع زوجها إطلاق النار عليه انتقامًا لزوجته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتولت التحقيق.