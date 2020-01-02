-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الدين حسين يودع قناة «TeN»

الخميس 02/يناير/2020 - 12:49 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة «TeN»، عن انتهاء البرنامج.

وشارك «الدين حسين»، صورة له أثناء برنامجه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره.

وعلق على الصورة، قائلًا: «بداية عام.. ونهاية تجربة.. شخصياً استمتعت جدا أثناء تقديمي لبرنامج صباح الورد.. وكنت محظوظ بفريق عمل مختلف.. أعتقد أن المجموعة دي بقيادة تامر إسماعيل صالح ممكن تعمل تجارب نوعية مختلفة عن ما يقدم الآن.. أتمنى لهم كل النجاح لأنهم يستحقوا، شكراً لجميع قناة ten years، انتهت التجربة مع قناة "ten".. وقريبًا نعود».

ونال المنشور العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مركز المرأة يطالب بسرعة ضبط المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

منذ أقل من ساعتين

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع متسولة ورضيع على شريط السكة الحديد بكفر الزيات

منذ حوالي 8 ساعات

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

حقن لقاح «السل» مباشرة في الدم ينقذ حياة المرضى

دراسة: الكافيين يعوض مشاكل سوء التغذية

دراسة: العمل قد يصيبك بالسمنة

اكتشاف علاج جديد لأزمات القلب

الرئيس نيوز

"الداخلية" تفحص الفيديو المروع للتحرش بفتاة المنصورة

"متوقعتهاش".. حسن حمدي يشكر مرتضى منصور على الهواء

740 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سبتمبر 2015

"استبعاد موسى مصطفى موسى".. تحالف الأحزاب المصرية يكشف الحقيقة كاملة

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم «الكلاشينكوف» آخر فبراير

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

"حجازي" يلتقي العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحديث حول آليات تطويرها

لطلاب أولي وثانية ثانوى... خطوات تشغيل وتفعيل التابلت

صيدلة أسيوط تسمح للطلاب دخول الامتحانات بالبطاقة الشخصية

"عجلان": غرف عمليات بالإدارات لحل مشاكل الامتحانات

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

بينها «مشروعات التوثيق».. أبرز إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2019

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

تعرف على أبرز الأحداث الثقافية والفنية في أولى أيام 2020

صفحتنا ع الفيس بوك