حسام الدين حسين يودع قناة «TeN»

أعلن الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة «TeN»، عن انتهاء البرنامج.



وشارك «الدين حسين»، صورة له أثناء برنامجه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره.



وعلق على الصورة، قائلًا: «بداية عام.. ونهاية تجربة.. شخصياً استمتعت جدا أثناء تقديمي لبرنامج صباح الورد.. وكنت محظوظ بفريق عمل مختلف.. أعتقد أن المجموعة دي بقيادة تامر إسماعيل صالح ممكن تعمل تجارب نوعية مختلفة عن ما يقدم الآن.. أتمنى لهم كل النجاح لأنهم يستحقوا، شكراً لجميع قناة ten years، انتهت التجربة مع قناة "ten".. وقريبًا نعود».



ونال المنشور العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.