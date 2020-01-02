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أيام زمان

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

الخميس 02/يناير/2020 - 12:48 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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هناك شخصية مجهولة في حياة أم كلثوم وهى سنية اسماعيل، من طماي الزهايرة قرية أم كلثوم، وكان أبوها ابن عم أم كلثوم، جاءت سنية الفلاحة إلى مصر للزيارة، وما كادت أم كلثوم تراها حتى طلبت منها أن تبقى معها ولا تعود إلى قريتها أبدًا، وعينتها أم كلثوم على الفور أمينتها الخاصة، وسكرتيرتها، وكاتمة أسرارها، وفي المقابل كرست سنية حياتها لأم كلثوم، حتى أن أم كلثوم كانت تستأمنها وحدها على أموالها وجواهرها وأعطتها كل مفاتيح أدراجها التي تحوي أدراجها الخاصة.
يقول مصطفى أمين في كتابه"مسائل شخصية" أن أم كلثوم هاتفته ذات يوم وقالت له: أحضر حالا..حدثت مصيبة في بيتي.. فسارع مصطفى أمين تاركاً مكتبه، وذهب إلى بيت أم كلثوم، فوجدها في حالة ثورة عارمة، وقالت: "حدثت مصيبة يا مصطفى..سنية تحب موظفاً صغيرًا عند زوج سعدية، رأته وهو يحمل دوسيهات القضايا كل يوم إلى زوجها وجدان طاهر وأحبته وقررت أن تتزوجه".
اندهش مصطفى أمين من هذه المصيبة فقد كان يتوقع كارثة مدوية من العيار الثقيل، ووجد أم كلثوم مقهورة بسبب حب أمينتها وسكرتيرتها، وقال لها أن من حق سنية أن تختار الرجل الذي يعجبها فهي راشدة وعاقلة، فثارت أم كلثوم أكثر، وطلبت منه أن يحاول إقناع سنية بالعدول عن حبها وعن فكرة الزواج، وهي في المقابل تقدم لها عرض مغري للغاية.
فقد قررت أم كلثوم أن تعرض على سنية أن تكتب لها ثلث ثروتها كوصية تؤول لها بعد وفاتها، وهوما يتخطى مبلغ المليون جنية، وصدم مصطفى أمين من هذا العرض، وذهب بهذا العرض المغري إلى سنية، وجلس معها في غرفة مجاورة على انفراد، وقال لها :" إن أم كلثوم ثائرة على هذا الحب وقالت لي أنها أوصت لك بثلث ثروتها، وإنك إذا تزوجت هذا الشاب سوف تحرمين من هذه الثروة التى تتخطى المليون جنية، فردت سنية : إنني أفضل عبد الحميد على المليون جنية".
وعندما علمت أم كلثوم رد سنية غضبت وقالت" ستندم سنية أشد الندم فهي تعيش معي ست الستات لكنها ستعيش مع هذا الشاب خادمة".
يقول مصطفى أمين أن بعد سنوات عديدة ماتت أم كلثوم وشابت سنية، فذهبت لزيارتها، وسألتها هل أنت نادمة لانك فضلت زوجك عبد الحميد على المليون جنية؟ ، فقالت: إن بناتي عندي"عفاف وعزة" أهم كثيراً من المليون جنية!

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