-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نسرين طافش تقترب من إنهاء تصوير مشاهد «ختم النمر» فى أسوان

الخميس 02/يناير/2020 - 12:43 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
قاربت النجمة السورية نسرين طافش من إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ختم النمر" في مدينة أسوان، في العمل الذي من المنتظر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وقالت «نسرين»، في تصريح لـ«الدستور»، إنها تصور مشاهدها بإحدى اللوكيشانات الداخلية على ضفاف النيل في أسوان، ومن المنتظر أن تعود للقاهرة بعد حوالي أسبوع؛ لتستكمل تصوير مشاهدها في القاهرة، في العمل الذي تصل عدد حلقاته لـ45 حلقة، ومن المرجح عرضه في أواخر شهر يناير الجاري.

والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، وميرهان حسين، وعفاف شعيب، وإسلام جمال، وجميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

معتز القيعى يقدم 10 نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض

حقن لقاح «السل» مباشرة في الدم ينقذ حياة المرضى

دراسة: الكافيين يعوض مشاكل سوء التغذية

دراسة: العمل قد يصيبك بالسمنة

الرئيس نيوز

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: فتح المجال العام والحراك السياسي لا يتطلب إذنا

"الداخلية" تفحص الفيديو المروع للتحرش بفتاة المنصورة

"متوقعتهاش".. حسن حمدي يشكر مرتضى منصور على الهواء

740 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سبتمبر 2015

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم «الكلاشينكوف» آخر فبراير

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

"حجازي" يلتقي العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحديث حول آليات تطويرها

لطلاب أولي وثانية ثانوى... خطوات تشغيل وتفعيل التابلت

صيدلة أسيوط تسمح للطلاب دخول الامتحانات بالبطاقة الشخصية

"عجلان": غرف عمليات بالإدارات لحل مشاكل الامتحانات

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

بينها «مشروعات التوثيق».. أبرز إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2019

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

تعرف على أبرز الأحداث الثقافية والفنية في أولى أيام 2020

صفحتنا ع الفيس بوك