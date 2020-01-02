طبيبة نفسية عن «تحرش فتاة المنصورة»: «سيكوباتيين»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



ويظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.



وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.



من جانبها أوضحت الدكتور صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن من قام بالواقعة مريض نفسي، يحتاج إلى التدخل النفسي.



وأضافت عبد السلام، أن الشخص المتحرش شخصية غير سوية، يعانى من الكثير من المشاكل النفسية، التي تدفعه الى التحرش.



وعن انتشار ظاهرة التحرش خاصة في الأعياد والمناسبات، قالت "عبد السلام"، إن هؤلاء الأشخاص يعانون من اضطراب الشخصية السيكوباتية، حيث تتميز بتكرار للفعل الخاطئ، لذلك فإن الشخص الذى يقوم بفعل التحرش الجنسى لمرة واحدة على الأرجح سيفعله مرات متتالية.



وطالبت بتغليظ العقوبة على المتحرش، من خلال الحبس بالإضافة إلى علاجه، حتى يكون شخص نافع بالمجتمع.



وأوضحت "عبد السلام" أن السبب في انتشار ظاهرة التحرش، خاصة بالأعياد والمناسبات، هو غياب الوعظ الديني، بالإضافة إلى الانهيار الأخلاقي الذي تسبب في غياب الوعى والعقل، عند ارتكاب مثل هذه الوقائع.



وهاجمت عبد السلام الإعلام، بسبب عدم تسليط الضوء على أهمية الدور النفسي في المجتمع، مشيرة إلى أن الكثير من الشباب يعانون من المشاكل النفسية بسبب قلة فرص الزواج وغياب الوعي الديني والأخلاقي.

