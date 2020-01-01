«على راسي».. نصر محروس يعلق على طلب حل أزمة بهاء سلطان

استجاب المنتج نصر محروس، لنداء الفنانة إسعاد يونس والتي ناشدته من خلال برنامج "صاحبة السعادة" بحل أزمته مع بهاء سلطان.



وكتب محروس عللا «فيس بوك»: "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه...وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية واتفقنا اننا هنتقابل قريب وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".