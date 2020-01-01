بدرية طلبة: «بجمّع الإيفيهات وهنشرها بصوتي على GPS»

أكّدت الفنانة بدرية طلبة تواصل إدارة أعمالها مع شركة جوجل من أجل تسجيل الخرائط الخاصة بخاصية GBS، حيث وافقت الشركة الأمريكية بعد عدة مناقشات، تستعد بعدها لتسجيل صوتها على الأبلكيشن خلال الفترة المقبلة.



وقالت بدرية، لـ«الدستور»: «بالطبع التجربة مميزة للغاية وسعيدة بيها، حيث ستحتوي على الكثير من الإيفيهات الكوميدية التي انتشرت بين الجمهور، وهو ما جعلني أوافق على هذه الخطوة، لتكون مزيج من الكوميديا الذي يستفاد به الجمهور بطريقة جديدة".



تابعت «تحدثت مع إدارة أعمالي وهما عدد من الشباب المقربين المتحمسين للفكرة، وكذلك مع الشركة الخاصة بالموضوع عن تفاصيلها، واتفقنا على تسجيلها خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم وضع صوتي على الأبلكيشن بشكل نهائي خلال أواخر يناير وطرحه للجماهير".



واستكملت بدرية:"نعمل هذه الفترة على تجميع الجمل الشهيرة التي يطلبها الجمهور، لتكون متواجدة على الأبلكيشن، وهذا يتطلب مجهود كبير، لكنني متحمسة للتجربة ومنتظره آراء المتابعين، بعدما يتم وضعها في «الأبديت» الجديد للبرنامج الذي يستخدمه الكثيرين في مصر والعالم العربي".



وواصلت:"أشهر الإيفيهات التي سيتم تسجيلها ستكون فكرة التوجه يمينًا ويسارًا، وكذلك فكرة المنطقة التي تتجه إليها، وغيرها من الكلمات الشائعة بين الجمهور، كما سيكون هناك مفاجأة تنتظر الحاصلين على التطبيق".



وعن مسلسلها الرمضاني الجديد ومشاركتها للزعيم عادل إمام في أحداث "فالنتينو" قالت:"قاربت على إنهاء تصوير العمل بشكل كامل، حيث يتبقى لي عدد قليل من المشاهد، وبعدها أكون قد أنتهيت تمامًا من العمل، الذي أنتظر عرضه وبشده لمشاركة الفنان الكبير عادل إمام".



وتجسّد بدرية خلال العمل شخصية امرأة من حي شعبي غريبة الأطوار في طبيعتها، تحاول كسب قوت يومها لكن بشكل كوميدي حيث تظهر بدور سائقة ثمينة تعمل على إيصال سكان المنطقة التي تتواجد فيها الأحداث في إطار من الكوميديا المعتمدة على الإيفيه".



العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.