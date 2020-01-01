-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدرية طلبة: «بجمّع الإيفيهات وهنشرها بصوتي على GPS»

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:30 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
محمد مجدي
طباعة
أكّدت الفنانة بدرية طلبة تواصل إدارة أعمالها مع شركة جوجل من أجل تسجيل الخرائط الخاصة بخاصية GBS، حيث وافقت الشركة الأمريكية بعد عدة مناقشات، تستعد بعدها لتسجيل صوتها على الأبلكيشن خلال الفترة المقبلة.

وقالت بدرية، لـ«الدستور»: «بالطبع التجربة مميزة للغاية وسعيدة بيها، حيث ستحتوي على الكثير من الإيفيهات الكوميدية التي انتشرت بين الجمهور، وهو ما جعلني أوافق على هذه الخطوة، لتكون مزيج من الكوميديا الذي يستفاد به الجمهور بطريقة جديدة".

تابعت «تحدثت مع إدارة أعمالي وهما عدد من الشباب المقربين المتحمسين للفكرة، وكذلك مع الشركة الخاصة بالموضوع عن تفاصيلها، واتفقنا على تسجيلها خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم وضع صوتي على الأبلكيشن بشكل نهائي خلال أواخر يناير وطرحه للجماهير".

واستكملت بدرية:"نعمل هذه الفترة على تجميع الجمل الشهيرة التي يطلبها الجمهور، لتكون متواجدة على الأبلكيشن، وهذا يتطلب مجهود كبير، لكنني متحمسة للتجربة ومنتظره آراء المتابعين، بعدما يتم وضعها في «الأبديت» الجديد للبرنامج الذي يستخدمه الكثيرين في مصر والعالم العربي".

وواصلت:"أشهر الإيفيهات التي سيتم تسجيلها ستكون فكرة التوجه يمينًا ويسارًا، وكذلك فكرة المنطقة التي تتجه إليها، وغيرها من الكلمات الشائعة بين الجمهور، كما سيكون هناك مفاجأة تنتظر الحاصلين على التطبيق".

وعن مسلسلها الرمضاني الجديد ومشاركتها للزعيم عادل إمام في أحداث "فالنتينو" قالت:"قاربت على إنهاء تصوير العمل بشكل كامل، حيث يتبقى لي عدد قليل من المشاهد، وبعدها أكون قد أنتهيت تمامًا من العمل، الذي أنتظر عرضه وبشده لمشاركة الفنان الكبير عادل إمام".

وتجسّد بدرية خلال العمل شخصية امرأة من حي شعبي غريبة الأطوار في طبيعتها، تحاول كسب قوت يومها لكن بشكل كوميدي حيث تظهر بدور سائقة ثمينة تعمل على إيصال سكان المنطقة التي تتواجد فيها الأحداث في إطار من الكوميديا المعتمدة على الإيفيه".

العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«حماية المستهلك» يُلزم المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ومنح فاتورة

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

منذ حوالي 4 ساعات

«محب وعاشق للأهلي».. تفاصيل زيارة الخطيب لتركي آل الشيخ

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

حقن لقاح «السل» مباشرة في الدم ينقذ حياة المرضى

دراسة: الكافيين يعوض مشاكل سوء التغذية

دراسة: العمل قد يصيبك بالسمنة

اكتشاف علاج جديد لأزمات القلب

الرئيس نيوز

"الداخلية" تفحص الفيديو المروع للتحرش بفتاة المنصورة

"متوقعتهاش".. حسن حمدي يشكر مرتضى منصور على الهواء

740 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سبتمبر 2015

"استبعاد موسى مصطفى موسى".. تحالف الأحزاب المصرية يكشف الحقيقة كاملة

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم «الكلاشينكوف» آخر فبراير

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

"حجازي" يلتقي العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحديث حول آليات تطويرها

لطلاب أولي وثانية ثانوى... خطوات تشغيل وتفعيل التابلت

صيدلة أسيوط تسمح للطلاب دخول الامتحانات بالبطاقة الشخصية

"عجلان": غرف عمليات بالإدارات لحل مشاكل الامتحانات

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

بينها «مشروعات التوثيق».. أبرز إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2019

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

تعرف على أبرز الأحداث الثقافية والفنية في أولى أيام 2020

صفحتنا ع الفيس بوك