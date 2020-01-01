مقاتلات أمريكية تغادر بريطانيا إلى الشرق الأوسط

أقلعت طائرات ومقاتلات أمريكية، اليوم الأربعاء، كانت موجودة في بريطانيا متوجهة إلى الشرق الأوسط، في ظل التصعيد ضد السفارة الأمريكية في العراق على خلفية شن القوات الأمريكية ضربات ضد جماعات مسلحة في العراق تابعة للحشد الشعبي.



وأوضح موقع "ItaMilRadar" العسكري، أن طائرات طراز "3 " MC-130J و"2 CV-22B" غادرت بعد ظهر اليوم المملكة المتحدة جنوبًا في طريقها إلى الشرق الأوسط.



وأضاف الموقع المتخصص في الشأن العسكري أن وزير الدفاع مارك إسبير قال أمس الثلاثاء إن إحدى طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 ستقوم برحلة من الولايات المتحدة إلى العراق، حيث سترسل الولايات المتحدة حوالي 750 جنديًا إلى الشرق الأوسط "ردًا على الأحداث الأخيرة في العراق"، حيث تعرضت السفارة الأمريكية إلى اعتداءات من قبل بعض المتظاهرين.



والطائرة ""2 CV-22B " أوسبري مزودة بمحركات عند طرف كل جناح بما يجعلها تقلع وتهبط رأسيًا مثل الطائرات الهليكوبتر وتحلق أفقيًا في حالة الطيران إلى الأمام مثل الطائرات التقليدية وهي أول طائرة أميركية تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات متعددة المهام، للمشاركة في العمليات القتالية.



أما الطائرة طراز "3 " MC-130J، فتعرف باسم لوكهيد إم سي-130 وهي طائرات مهام خاصة تشغلها القوات الجوية للولايات المتحدة.