البابا تواضروس يكشف عوامل اتخاذ القرارات في الكنيسة

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاعتبارات التي يضعها لاتخاذ أي قرار خاص بالكنيسة.



وقال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "أولًا لا بد أن أضع أهمية لهذا القرار، وتوقيته، وهذا من ناحية القرار نفسه".



وأضاف: "أما تكوين القرار فيحتاج مشورة، وصلاة، ووقت"، مؤكدًا أنه لا يأخذ قرارا تحت ضغط، أو قرار صادم، أو فجائي، لأن هذا ليس من طبيعة الكنيسة، ويتم دراسة الآثار الجانبية للقرارات.



وعن أصعب قرار في 2019، قال كان حول مؤتمر شباب الكنيسة القبطية، الذي تم تنظيمه للشباب من كل أنحاء العالم، متابعا أننا أخذنا قرارا أنه في عام 2020 يتم عمل مؤتمرين الأول للشباب بالخارج وآخر للشباب الموجودين بمصر.



وأشار إلى أن حادث "دير أبو مقار"، كان من القرارات الصعبة للكنيسة لصعوبة الجريمة ومكانها وكل الأجواء المحيطة بالموضوع وكان لا بد من اجتماع لجنة الرهبنة لأخذ قرارات وهذا شيء طبيعي لحادث لم يقع قبل ذلك.



