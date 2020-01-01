محافظ جنوب سيناء يكرم مايكل كوست ونيكولاس تريكوت

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ مايكل كوست، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس العالمية، والمخرج الفرنسي العالمي، نيكولاس تريكوت وكرستينا بالوت، مالكة لفنادق كوست العالمية، وأهداهم مفتاح المدينة وهدايا متعددة ترحيبا بزيارتهم، وتم وضع صور التكريم على صفحة المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبدأ الثلاثي العالمي زيارة لمصر قبل ثلاثة أيام بدأت بزيارة الاهرامات بصحبة ليلي علوي خبير الآثار العالمي زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ثم توجهوا إلى شرم الشيخ لقضاء رأس السنة هناك، وشكروا المحافظ على التكريم وحفاوة الاستقبال ووعدوا بالترويج في العالم بأثره للسياحة المصرية.



وتواجد الثلاثي في القاهرة بدعوة من زينب بشير التي حرصت على استضافتهم في إطار مبادرة «فيها حاجة حلوة» التي تسعي من خلالها لإظهار الجوانب الإيجابية في مصر لكل العالم من خلال زيارات داخلية أو استضافة مشاهير العالم من مختلف المجالات.