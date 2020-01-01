«التضامن»: صرف 27% من معاشات يناير

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الأربعاء الأول من يناير، نحو: 1.81 مليون حركة، بقيمة إجمالية 2.91 مليار جنيه.



وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 196 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 371 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) ٥٦٢ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٧١٧ مليون جنيه، بالإضافة لـ 1.05مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.82مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.



هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، اعتبارًا من اليوم لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.



وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف من عبء وكاهل المواطنين.



وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات، يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.