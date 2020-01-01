البابا تواضروس يكشف كواليس آخر لقاء جمعه بشيخ الأزهر

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كواليس آخر لقاء دار بينه وبين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أنه دائمًا يكون مرتبطا بالوقت وطبيعة الأحدث.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن شيخ الأزهر تحدث عن الوثيقة التي تنفذها الأمم المتحدة خلال الوقت الحالي، والتي تدور حول المرأة وكيف يتم تحريرها.



وتابع: "من ضمن النقاط التي قالتها الوثيقة، إن الزواج والإنجاب قيد على المرأة وهذا شيء لتفكيك المجتمعات، لأن الأسرة أول شيء خلقه الله عندما خلق آدم وحواء، واليوم يحولونها لقيد، وهذا نوع من الشذوذ في التفكير وهناك دول وقعت على هذه الوثيقة.



وأكد أن اللقاء بينه وبين شيخ الأزهر، يتضمن أحاديث تخرج عنها وجهات على المستوى الإنساني والديني لأن وظيفتنا وخدمتنا من أجل الإنسان.



وأردف: "أنا شخصيًا عودت نفسي أن كل إنسان أقابله أحاول أتعلم منه حتى لو كان طفلًا صغيرًا وهذه نصيحة استفدتها من دكتور في الجامعة وفي آخر محاضراته قال: "أنا عودت نفسي أن أتعلم من أي أحد سواء كلمة أو خبرة أوعبارة أو ابتسامة، وأشعر في مقابلاتي مع الجميع أنها فرصة للتعلم من الآخرين".

