أهم التكليفات الرئاسية لقطاع الاتصالات خلال 2020

بدأ عام جديد 2020 أولى أيامه داخل قطاع الاتصالات، حيث تستهدف وزارة الاتصالات استكمال تنفيذ أهم 10 تكليفات رئاسية خلال هذا العام، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية ترصدها الدستور خلال هذه السطور.



◘ انتقال 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة



تتولي وزارة الاتصالات إعداد جديد للموظفين القطاع الحكومي بالوزارات المختلفة علي أدوات تكنولوجيا المعلومات استعدادًا لانتقال نحو 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل 30 يونيو المقبل بحسب الجدول الزمني المحدد لذلك.



وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الخطة ترتكز علي شقين الاول تدريب الكوادر البشرية والثاني أرشفت الأوراق والمستندات الحكومية لتصبح جاهزة للنظام الجديدة لإدارة دولاب عمل الحكومة عبر شبكة رقمية موحدة تشاركية بين الوزارات تختفي فيها الطرق التقليدية والأوراق.



◘ إنشاء مدينة المعرفة التكنولوجية

تسعى وزارة الاتصالات إلى الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 25 فدانًا في حين تبلغ إجمالي مساحة المشروع نحو 250 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية 2020 بكلفة تصل لـ2 مليار جنيه التي ستضم 4 مباني ذكية منها مراكز أبحاث متخصصة ومباني للتدريب والتعليم الإلكتروني ومكتبة رقمية وجامعة رقمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها كليات للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.



◘ البنية التحتية والفايبر



تسعي وزارة الاتصالات إلى استكمال مشروع البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستثمرت الدولة فيه نحو 3 مليار دولار لتطوير وتحديث البنية التحتية ومد كابلات الفايبر"الألياف الضوئية" في ربوع مصر ورفع الشبكة الدولية للإنترنت وزيادة السعات المحلية والدولية، إضافة إلى إنشاء أكثر من 5 آلاف كابينة Msan، وزيادة في عدد محطات تقوية المحمول لتصل إلى نحو 32 ألف محطة تقوية في مصر للشركات الأربع وتستعد الوزارة إلى زيادة سرعات الإنترنت، ليتراوح متوسط السرعة بين 20-30 ميجا بايت في الثانية مع إمكانية الوصول إلى 100 ميجا في الثانية.



◘ إنشاء مراكز الإبداع والابتكار



تستهدف الوزارة إنشاء 6 مراكز للإبداع التكنولوجي والابتكار في المحافظات داخل الجامعات الإقليمية بهدف خلق بيئة للشباب للتعلم والتدريب وتنمية الأفكار الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص للتدريب، كما تقوم الوزارة بالاستعداد لإنشاء أكبر مركز للابداع والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع فرنسا خلال عام 2020.



◘ زيادة الصادرات التكنولوجية

تستهدف وزارة الاتصالات الوصول بحجم صادرات مصر الرقمية الي نحو 4 مليار دولار خلال عام 2020 علي ان تصل الي نحو 8 مليار دولار بحلول عام 2025 كما حققت صادرات مصر من قطاع التعهيد والخدمات العابر للحدود نحو مليار دولار خلال العام الجاري واسطاعت وزارة الاتصالات تنوفير فرص عمل بهذا القطاع ليصل اجمالي عدد العاملين بهذا القطاع منذ انطلاقه الي نحو 240 الف موظف حيث استطاعت خلق نحو 10 الاف فرصة عمل جديدة.



◘ التدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل



تستهدف وزارة الاتصالات اتاحة نحو 25 ألف فرصة تدريب للشباب خلال العام الجاري علي ادوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وايضا توفير نحو 12 الف فرصة عمل لخريجي الجامعات.



◘ منظومة الذكاء الاصطناعي



وضعت وزارة الاتصالات الاسترايتيجية القومية للذكاء الاصطناعي والتي سيتم تنفيذها خلال 3-5 سنوات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستهدف بناء القدرات والمهارات والكوادر البشرية المطلوبة في هذه الصناعة، كما تم انشاء تم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي للاشراف علي تنفيذ هذه الاستراتيجية.



وتعتمد خطة الدولة للذكاء الاصطناعي علي توطين التكنولوجيات الحديثة وتدريب العاملين بالقطاعات المختلفة على هذه التقنيات الحديثة ودعم التطبيقات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص والرعاية الصحية والزراعة والتعليم، بالاضافة الي الاستفادة من التجارب العالمية، في هذا الصدد مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وروسيا وفرنسا والمانيا والإمارات والسعودية.



◘ منظومة التشريعات الرقمية



حققت مصر طفرة في التشريعات الرقمية حيث تم اقرار قوانين لحماية البيانات ومكافحة جرائم الانترنت وقانون التجارة الالكترونية وقانون تقنية المعلومات وجاري اصدار قانون لحماية البيانات الشخصية وقانون للمعاملات المالية الرقمية كما تم اقرار مشروع بقانون للحوافز الاستثمارية بالمشروعات التكنولوجي.



◘ العلاقات الخارجية مع افريقيا



شهدت التعاون الخارجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمو كبير بفضل توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة الرقمية للتعاون مع الدول الافريقية الشقية وايضا التعاون مع الدول العربية الشقيقة في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والامن السيبراني والموبايل بانكينج والبلوك تشين بالاضافة الي وضع خريطة رقمية وانشاء منصة للتجارة الالكترونية مع دول القارة السمراء.



كما تم اجاء عدة زيارات خارجية الي عدد من الدول الاوروبية والصين وافريقيا وامريكا لبحث سبل التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر وفتح اسواق جديدة والتعاون في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



◘ إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب



تم انشاء فرع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة في القرية الذكية وجاري انشاء المقر الرئيسي لها في العاصمة الادارية الجديدة وتعد الأكاديمية أول مركز من نوعه علي مستوي قارة إفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لمتحدي الاعاقة، الاضافة الي تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي تهدف لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية عالية الاتاحة التكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة ومساعدتهم في التدريب والتوظيف والتعليم والتي تساعدهم في حياتهم اليومية للتواصل واستقبال المعلومات كما تم إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في 20 دولة على مستوى العالم.