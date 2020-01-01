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البابا تواضروس: مصر القديمة بها كنائس أقدم من أمريكا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:54 م
تواضروس
تواضروس
سناء إسماعيل
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كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أكثر الألقاب التي يحبها قائلًا: لقب "بابا الكنيسة اللي في مصر"، لأن بلدنا فخر.

وأضاف البابا، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه قابل عددا من الشباب القبطي الذين يعيشون في أمريكا خلال زيارتهم لمصر، وسألهم عن الأماكن التي قاموا بزيارتها فقالوا: "زرنا مصر القديمة، فقلت لهم تعرفوا إن مصر القديمة بها كنائس أقدم من أمريكا".

وتابع: "هؤلاء الشباب معرضين لثقافة مختلفة ولكنها مودرن"، موضحا أن مصر متميزة في التاريخ والحضارة والآثار والتدين.

وتحدث عن أغنية "فيها حاجة حلوة"، قائلا، "مصر بها حاجات حلوة، وليس حاجة واحدة، والإنسان الذي يعرفها ويقرأها ويدرسها يعلم أنها مختلفة تمامًا عن أي دولة في العالم"، موضحًا أن شمس مصر وهوائها وشوارعها وناسها مختلفة، وليس ذلك من باب الغزل ولكنها كلمات من القلب.

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