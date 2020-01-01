عضو بـ«شباب يقدر» في المحلة: نظمنا احتفالية رأس السنة لإسعاد الناس

قال محمود شعبان، من حملة "شباب يقدر" المنظمة لاحتفالية رأس السنة بالمحلة الكبرى، إنه كان لدينا حلم بأن نجري احتفالية من أكبر صرح صناعي في مصر، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال برأس السنة في المحلة الكبرى.



وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من الناس قدمت مساعداتها في تنظيم الحفل، مشيرا إلى أن عدد المشتركين في تنظيم الحفل كثير جدا، كما أن تنفيذ الاحتفال بدأ منذ وقت طويل.



وتابع: "هدفنا هو إضفاء الفرحة في قلوب أهل المحلة، وإعلامهم بجمال مدينتهم، كذلك تسليط الضوء على شركة مصر للغزل والنسيج".



