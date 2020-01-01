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بعد فوز الأهلي.. أبو بكر: «الدولاب اتملى بطولات.. عايزين واحد جديد»

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:42 م
الأهلي
الأهلي
أحمد عبد العزيز
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أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وطالب خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on e"، بإنشاء مبنى جديد في فرع الأهلي بأكتوبر، ليكون خاص فقط بالبطولات الجديدة، مازحًا: "أنا عندي مشكلة إن الأهلي دائمًا بيكسب.. دولاب بطولات الأهلي فرع الجزيرة خلص.. وبنفكر ننشأ مبنى 6 أكتوبر للبطولات الجديدة أو نلاعب الزمالك بالأشبال".

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