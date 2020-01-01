رضا حجازي يلتقي العاملين بـ«المهنية للمعلمين» لبحث آليات تطويرها

زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين الأكاديمية المهنية للمعلمين إيمانًا بدورها في تحقيق التنمية المهنية لإعضاء هيئة التعليم المصري.



وعقد حجازي، اجتماعًا مع العاملين بالأكاديمية للوقوف على آخر مستجدات العمل وآليات تطويرها، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تتبنى الأكاديمية خلال المرحلة القادمة خطة محددة الأهداف تضمن تحقيق جودة برامج التنمية المهنية المقدمة للسادة المعلمين وذلك من خلال شراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات ذات الصلة، وأن تقوم الأكاديمية بالعمل على حل جميع المشكلات الخاصة بالمُعلمين وخاصة ما يتعلق منها بتغيير المسمى الوظيفي، وضم المدة، وترقيات المعلمين وآليات تنفيذها، والارتقاء بمستوى المدربين وتعظيم الاستفادة منهم في أماكن عملهم، وكذلك البحث عن آلية للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين وتكريمهم، وضرورة وضع استراتيجية لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين.



وأكد حجازي، ضرورة أن يعمل الجميع على استعادة الدور الريادي للأكاديمية والهدف الذي أنشئت من أجله من خلال فرق عمل محددة المهام والمسؤوليات في ضوء الوصف الوظيفي للإدارات المختلفة.



تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تتزامن مع حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في مجال التنمية المهنية للمعلمين مع الجامعات والمؤسسات والهيئات المماثلة لها بما يحقق متطلبات تطوير منظومة التعليم الجديدة، ويتماشى في ذات السياق مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية.