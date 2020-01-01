أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)









تفحص الأجهزة الأمنية فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض فتاة لواقعة تحرش جماعي مصحوب بصراخ في إحدى مناطق المنصورة، وذلك أثناء احتفالات ليلة رأس السنة.أثار الفيديو استياء المتابعين، فيما توالت التعليقات السلبية حيث يظهر محاصرة مجموعة كبيرة من الشباب لفتاة تتعرض لواقعة تحرش جماعي، فيما تتعالى صرخاتها.وعقب انتشار الفيديو الذي وقع قبل منتصف ليل أمس مع بدء العام الميلادي الجديد، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للوصول لحقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.