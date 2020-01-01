أصالة تستعد لطرح كليب جديد

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لطرح فيديو كليب جديد.



وعلمت «الدستور» أن أصالة انتهت من تصوير إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير «في قربك» وطرحته بالأسواق الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الفيديو كليب من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 10 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وطرحت الجهة المنظمة للحفل 3 فئات للتذاكر الأولى «دايموند» بمبلغ 2000 جنيه، والثانية «بلاتنيوم» بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة «جولد» بمبلغ 1000 جنيه مصري.