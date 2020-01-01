سكرتير عام الإسكندرية يتابع إزالة التعديات على بحيرة مريوط (صور)

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، اليوم الأربعاء، بقيادة حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات من أكشاك ومشاتل مخالفة بحوض الـ1000 ببحيرة مريوط بنطاق حي وسط، وذلك استمرارا لحملات إزالة التعديات على أراضي بحيرة مريوط لليوم الثالث على التوالي.



جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، والعميد فادي نيكولا رئيس حي وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



وشدد السكرتير المساعد على جميع الجهات بتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم لردع المخالفين ومنع التعدي على أراضي الدولة، مؤكدا ضرورة التواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من تنفيذ الإزالة، ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.



وأكد السكرتير المساعد أن جميع أجهزة المحافظة حريصة على إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر، مشيرا إلى أن اللواء محمد الشريف كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها.