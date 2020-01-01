تحالف الأحزاب المصرية ينفي إقالة موسى مصطفى موسى

نفى تحالف الأحزاب المصرية، الأخبار التي تواترت حول صدور قرار باستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى وإقالته من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي.



وأكد التحالف في بيان له، تقديره الكامل لشخص المهندس موسى مصطفى موسى، باعتباره أحد الشخصيات السياسية الوطنية.



كما أوضح التحالف، أن المهندس موسى مصطفى موسى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصورة مؤقتة من منصبه كرئيس تنفيذى للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصة خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك.



وترددت أنباء عن موافقة تحالف الأحزاب المصرية، بالإجماع، على خروج موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد من التحالف، وهو ما نفاه التحالف فى البيان الصادر منذ قليل.