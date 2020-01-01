«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن الحارس عصام الحضري جاء للنادي وهرب من أجل اللعب في سويسرا، مشيرا إلى أن "الحضري" ترك النادي بدون الحصول على استغناء، أو أي إذن.



وأضاف "حمدي" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أننا أخدنا موقفا بإيقافه، مشيرا إلى أن الحضري ترك الأهلي في ظل تفوقه وحصوله على أفضل حارس في إفريقيا.



وأوضح أن عصام الحضري اشتكاه للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقال له إن حسن حمدي سبب إيقاف احترافه، مشيرا إلى أن مبارك، طالب زكريا عزمي، بحل المشكلة، وقال لعزمي "قول لأبوعلي حِل مشكلة الحضري".



وتابع: "عندما أبلغت الرئيس مبارك أن الحضري أقام قضايا ضد الأهلي، اقتنع بوجهة نظر النادي الأهلي وقال عن الحضري "الولد ده واطي"، مؤكدا أن النادي الأهلي لديه مبادئ حقيقية، مؤكدًا أن قرار إيقافه لـ 16 لاعبا من الأهلي كان استمرارا لهذه المبادئ.



