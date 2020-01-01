بدء التدريب التشغيلي للعاملين بالمركز التكنولوجي بالمنصورة وتمي الأمديد

ومن جانبها قالت المهندسة سحر سامي رئيس اللجنة العليا للإشراف على المراكز التكنولوجية إن عمليات التدريب تسير بشكل جيد.

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء التدريب التشغيلي للعاملين بالمراكز التكنولوجي المنصورة وتمي الأمديد.وقال محافظ الدقهلية، إنه في إطار التنسيق بين الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمحافظة ومشروع تطوير المحليات تم تدريب العاملين في مختلف الوحدات المحلية، وأنه بانتهاء التدريب في مركزي المنصورة وتمي الأمديد تكون جميع المراكز التكنولوجية جاهزة لتقديم الخدمة.وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري وتوفير الوقت والجهد وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية.وأضاف محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية تعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد وخلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي.