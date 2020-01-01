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الصحة

دراسة: الكافيين يعوض مشاكل سوء التغذية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اكتشف علماء جامعة إلينوي الأمريكية في أوربان-شامبين، أن الكافيين يمكنه تعويض العواقب السلبية لسوء التغذية، لأنه يبطئ عملية تراكم الدهون ويخفض مستوى الدهون الثلاثية.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن نتائج التجارب التي أجراها علماء الجامعة على الجرذان المخبرية التي كانت على مدى أربعة أسابيع تحصل على الكافيين من شاي "المتة" اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16% والدهون بنسبة 22% مقارنة بالجرذان التي كانت تحصل على نفس الشاي من دون الكافيين.

يذكر أن النظام الغذائي للجرذان خلال هذه الفترة كان من 40% دهون، و45% كربوهيدرات، و15% بروتينات، وأن نسبة الكافيين كانت تعادل نسبته في أربعة فناجين من القهوة.

تجدر الإشارة، إلى أن شاي "المتة" مشروب يحضر من أوراق وبراعم نبات البهشية البراغوانية، المتميزة بنسبة عالية من الكافيين.

وحصل العلماء على نتائج مماثلة من استخدام الكافيين الصناعي ومن الموجود في القهوة.

وينوي الباحثون الاستمرار في بحوثهم لمعرفة كيف يمكن لشاي المتة والكافيين مساعدة الناس على التخلص من الوزن الزائد والسمنة واضطراب عملية التمثيل الغذائي.

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