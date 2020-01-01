في أولى حلقات «كل يوم».. خالد أبوبكر: نعدكم بمزيد من حرية الرأي

انطلقت منذ قليل، أولى حلقات برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON E، مع خالد أبوبكر، والإعلامية بسمة وهبة، حيث وعد "أبوبكر"، جمهور البرنامج بمزيد من الحرية الرأي على الشاشة، قائلًا: "الإعلام خلال الفترة الماضية ربما لم يكن عند حسن ظن المشاهد المصري، ولكن البرنامج سيحاول التعبير عن المواطن في الشارع بشكل أكبر".



وفي تقييمه للوضع الإعلامي، خلال العامين الماضيين، قال: "محدش سأل نفسه عن الحال الذي يكون فيه الإعلاميين.. الإعلامي مسئول عن كل كلمة بيقولها.. لكن الأمانة تقتضي منا أن نقول لكم في أول يوم في السنة الجديدة، إن الإعلام العامين الماضيين لم يكن على ما يرام، وربما لأسباب خارجة عن الإعلاميين أنفسهم ونتمنى أن يتغير الوضع أو عندنا أمل أنه يتغير.. أو بيني وبينكم عندنا وعد إنه يتغير.. كان هناك دائمًا نزاع من أجل سقف الحرية في مصر، ولم تكن حرية الرأي على ما يرام طوال عامين ماضيين.. النهارده نبدأ برنامج جديد نقول فيه حرية رأي حقيقية".



وواصل أبوبكر: "تعبنا كثيرًا الأعوام الماضية وكان عندنا معركة تمنية وبناء وشاركنا الدولة في البناء والتنمية، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وأن الحرية في مصر تزيد ونكون صوتكم ويبقى كل يوم هو الرأي والرأي الآخر".



وأكد أن رهان الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الشعب المصري، نجح بالفعل، موضحًا: "الرئيس السيسي خلال ترشحه للرئاسة، قال مع بعض هنبني البلد، وكسب في رهانه على المواطن المصري، وظهر الفارق في الإدارة والفكرة.. الرئيس أتى بفكرة نجحت فعلًا".



واستكمل: "مصر خلال فترة البناء والحرب ضد الإرهاب لم يكن هناك مساحة لحرية الرأي كاملة، والآن مع بداية العام الجديد بتوجيه وفكر جديد، نقول لكم سنكون الرأي والرأي الآخر، وسنكشف كل الحقائق، من حق الجميع أن ينتقد رئيس الدولة والحكومة والبرلمان.. كل هؤلاء يعملون من أجل المواطن.. وسنحاول أن نكون منصة إعلامية للرأي والرأي الآخر".

