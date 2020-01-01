توافد سكان محافظات المرحلة الأولى بـ«التأمين الشامل» للتسجيل

قال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك توافد كثيف من المواطنين داخل محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الشامل.



وأكد السبكي في تصريحات لـ«الدستور» أن التسجيل داخل الأقصر وجنوب سيناء يتم بالتزامن مع أعمال التطوير استغلالا للوقت، واستعدادا للتشغيل التجريبي للمنظومة في مارس المقبل.



وأوضح أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.



وأوضح أن استراتيجية الوزارة الجديدة للعمل على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته، يهدف للإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة الجديدة.



لافتا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير البنية التحتية المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتجهيز للتشغيل التجريبي مارس 2020.