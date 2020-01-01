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«أحلى صدفة».. مجدي الهواري ينشر صورته مع أشرف زكي وروجينا أمام الكعبة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:53 م
المخرج مجدي الهواري
المخرج مجدي الهواري
رباب الأهواني
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شارك المخرج مجدي الهواري، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" بصورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، من أمام الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

وعلق "الهواري" على الصورة قائلا: "أحلى صدفة لما تبقى مع الحبايب عند الحبيب صلي الله عليه وسلم.. وفي أول يوم في السنة الجديدة".

وحرص الهواري، مطلع العام الجديد 2020، على أداء مناسك العمرة، على هامش عرضه مسرحية "علاء الدين" التي يقوم بإخراجها، ويشارك في بطولتها، أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، في موسم الرياض.

يذكر أن مجدي الهواري، كان متزوجا من الفنانة غادة عادل منذ سنوات، بعد قصة حب جمعت بينهما، وأنجبت منه 5 أطفال وهم عبدالله، حمزة، مريم، عز الدين، محمد.

الفنانة غادة عادل كانت قد أعلنت انفصالها عن مجدي الهواري في شهر أغسطس من عام 2018.

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