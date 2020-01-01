دراسة: العمل قد يصيبك بالسمنة

كشفت دراسة جديدة، عن أن التعرض للضغط الشديد قد يدفعك إلى تناول الأطعمة غير الصحية والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وهو ما يسبب لهم زيادة في الوزن والسمنة.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تعرض المتطوعين في الدراسة للضغط الشديد سواء كان في العمل والوقت المتاح لتنفيذ المطلوب منهم، أو عند التعرض لموقف ما يتعلق بالوقت، أو عند نفاد المال الذي لديهم، كان يدفعهم بعد 60 ثانية لشغف تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.



وأشار علماء النفس المشرفون على الدراسة، إلى أنه عندما يدرك الناس أن الوقت ينفد منهم، يشعرون بالتوتر الشديد، وهو ما يدفعهم لتناول الطعام للتعويض عن هذا الضغط الذين يشعرون بهن وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال مؤلف الدراسة الدكتور أنكور كابور: إن تعرض الجسم للضغط الشديد، يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، وهو ما يجعل الشخص ينفس عن هذا الضغط باستهلاك السعرات الحرارية، مما يزيد من الرغبة في تناول الوجبات السريعة، وغيرها من الأطعمة غير الصحية.



وتشمل الأطعمة غير الصحية والتي تحتوي على سعرات حرارية، ما يلي: الكعك والبطاطس المحمرة، المشروبات الغازية، وكلها أطعمة تتسبب في زيادة الوزن، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة كأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وانسداد الشرايين.