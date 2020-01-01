مملكة نتنياهو.. هل يمنع منافسو «بيبي» حصوله على الحصانة؟

شنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، هجوما ضده، بعد إعلانه طلب الحصانة القضائية من الكنيست ضد قضايا الفساد الموجهة ضده.



وأعلن نتنياهو مساء اليوم، رسميًا، أنه سيقدم طلبا ليولي إدلشتاين رئيس الكنيست، للحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له.



جانتس

وقال بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، إن نتنياهو يعلن جيدًا أنه مجرم وفاسد، ومن ثم لجأ إلى طلب الحصانة ضد المحاكمات، معبرًا عن صدمته أن يتم منع القانون من التعامل مع نتنياهو، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأضاف في كلمة له: "نتنياهو يعرف أنه مذنب، لذلك يخشى المثول أمام المحكمة، ويجب أن تتم محاكمته، فإما أن تكون هناك مملكة نتنياهو أو تكون إسرائيل لمواطنيها، تلك الحصانة دليل على الفساد"، مؤكدًا أن حزبه سيعمل للتصويت على منع منح الحصانة لبنيامين.



ليبرمان

وهاجم أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، نتنياهو، لتوجهه إلى طلب الحصانة من الكنيست ضد قضايا الفساد ضده، قائلا إن حزبه سيصوت بالإجماع ضد حصول بنيامين على تلك الحصانة.



وأوضح أنه يجب عقد اجتماع للجنة المنظمة في الكنيست من أجل بحث منح نتنياهو الحصانة، متابعًا: "أصبحت إسرائيل رهينة لمشكلة نتنياهو الشخصية والخاصة، فهو لا يهتم باليسار أو اليمين أو التحالف الديني والعلماني، لكن الشيء الوحيد الذي يهمه هو تحالف الحصانة، ونحن لن نكون جزءًا من ذلك التحالف".