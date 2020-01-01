-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مملكة نتنياهو.. هل يمنع منافسو «بيبي» حصوله على الحصانة؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:34 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
شنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، هجوما ضده، بعد إعلانه طلب الحصانة القضائية من الكنيست ضد قضايا الفساد الموجهة ضده.

وأعلن نتنياهو مساء اليوم، رسميًا، أنه سيقدم طلبا ليولي إدلشتاين رئيس الكنيست، للحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له.

جانتس
وقال بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، إن نتنياهو يعلن جيدًا أنه مجرم وفاسد، ومن ثم لجأ إلى طلب الحصانة ضد المحاكمات، معبرًا عن صدمته أن يتم منع القانون من التعامل مع نتنياهو، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف في كلمة له: "نتنياهو يعرف أنه مذنب، لذلك يخشى المثول أمام المحكمة، ويجب أن تتم محاكمته، فإما أن تكون هناك مملكة نتنياهو أو تكون إسرائيل لمواطنيها، تلك الحصانة دليل على الفساد"، مؤكدًا أن حزبه سيعمل للتصويت على منع منح الحصانة لبنيامين.

ليبرمان
وهاجم أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، نتنياهو، لتوجهه إلى طلب الحصانة من الكنيست ضد قضايا الفساد ضده، قائلا إن حزبه سيصوت بالإجماع ضد حصول بنيامين على تلك الحصانة.

وأوضح أنه يجب عقد اجتماع للجنة المنظمة في الكنيست من أجل بحث منح نتنياهو الحصانة، متابعًا: "أصبحت إسرائيل رهينة لمشكلة نتنياهو الشخصية والخاصة، فهو لا يهتم باليسار أو اليمين أو التحالف الديني والعلماني، لكن الشيء الوحيد الذي يهمه هو تحالف الحصانة، ونحن لن نكون جزءًا من ذلك التحالف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل بعد انتخابات «الكنيست»

"ذراع السلطة داخل تل أبيب".. تفاصيل شروط الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة

المهمة المستحيلة.. كيف يتحرك بينى جانتس لتشكيل حكومة جديدة؟

إسرائيل تقترب من انتخابات ثالثة في أقل من عام منذ 34 سنة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

منذ يوم

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

منذ يوم

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

الصور

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة

image description

صور احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

التصريح بدفن 3 توفوا في «حادث الفنجري»

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

«حماية المستهلك» يُلزم المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ومنح فاتورة

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

اكتشاف علاج جديد لأزمات القلب

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء

الرئيس نيوز

في 2020.. عبدالباسط حمودة يطلق "أنا مش عارفني" 2

إعلان السعر وفاتورة للعميل.. قرار جديد لـ"حماية المستهلك"

"أوعى البعبع" الأهلي يحقق فوزه التاسع في الدوري بهدفين في "المقاصة"

رئيس وزراء السودان: السيسى أمر بدعم الخرطوم.. ولن نسمح بضرر مصر

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم سلاح الكلاشينكوف فبراير المقبل

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

وزير التربية والتعليم يلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا بشأن إقامة توسعات بعدد من المدارس

التعليم توجه بالمرور علي مدارس الثانوية فورا.. ما الأمر؟

نقابة المعلمين بوسط الجيزة تستضيف المؤتمر الإقليمى الخامس للمبدعين

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

5 مشروعات للحفاظ على التراث الثقافي في 2019 (صور)

3 إصدارات جديدة لـ«لثقافة الطفل» في 2020

صفحتنا ع الفيس بوك