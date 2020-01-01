تعليق ساخر من تامر أمين على استخدام صوت بدرية طلبة في «جوجل مابس»

علق الإعلامي تامر أمين، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول اتفاق "جوجل"، مع الفنانة بدرية طلبة أن تضع الترجمة بصوتها على تطبيق "GBS".



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "هذا الكلام عار من الصحة ومن الممكن أن تكون هناك شركة اتفقت على أن تسجل تطبيق لعبة بصوتها، ولكن التطبيق الرسمي لشركة "جوجل" العالمية غير معقول".



وقلد تامر أمين، صوت بدرية طلبة بشكل ساخر كما لو كانت أخبار صحيحة.



يذكر أن شركة جوجل، أصدرت بيانًا ردت فيه على الأخبار التي نشرت حول الأمر، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.

