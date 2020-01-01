محافظ دمياط تناقش القواعد المنظمة لنشاط مباشرة الإعلانات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والجهاز الإداري للإعلانات بالمحافظة، وحضور اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء محمد بهجت ممثل عن الشركة الوطنية؛ لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أحمد عزت قائد إعلانات دمياط، وكذا أعضاء مجلس الإدارة.



وناقشت المحافظ خلال الاجتماع القواعد المنظمة لنشاط مباشرة الإعلانات داخل نطاق دمياط، والمعايير التى تضمن انتظام العملية الإعلانية داخل نطاق المحافظة بجميع صورها وأشكالها لتوحيد أسلوب العمل في جميع الوحدات المحلية، معلنة أنه لا يجوز مباشرة الإعلان من أي جهة إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع مراعاة الآداب العامة والذوق العام في الإعلانات.



من جانبه، صرح اللواء محمد بهجت بأن الإعلانات سوف تنشئ وفقا لاشتراطات مخصصة تحافظ على البيئة الطبيعية والجمالية وأمان مرتادي الطرق مع التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء للاتفاق على أسلوب سداد قيمة استهلاك الكهرباء، كما سيتم إزالة أي إعلان مخالف لتلك الاشتراطات، مؤكدا أن الأعمال تسير وفق قواعد ونظم قانونية لا تهاون في تنفيذها.



فيما أعلنت المحافظ عقد اجتماع شهري بأعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة آخر ما تم في مجال الإعلانات وعمل جدول زمنى لتركيب الإعلانات وإزالة الإعلانات المخالفة من قبل الوحدات المحلية.