طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

يصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، طبعة مصرية لواحدة من أهم الروايات العالمية وهي «حكاية الجارية» للكاتبة الكندرية مارجريت آتوود، ومن ترجمة أحمد العلي.



الرواية تُعتبر في مصافّ رواية جورج أورويل «1984» وآلدوس هكسلي «عالم جديد شجاع»، إذ لم تترك بصمتها وحسب في أدب الدستوبيا، بل وشكّلت تحذيرًا لمُستقبل يُحتمل وقوعه، ونشعر الآن برعشة برودته.



مارجريت آتوود، التي تُرجمت أعمالها إلى 35 لغة حول العالم، ألّفت ما يربو عن الأربعين كتابًا بين الرواية والشّعر والمقالة، إضافة إلى روايتها الأشهر «حكاية الجارية» يوجد"عين القطّة" التي نافست في نهائيات جائزة البوكر عام 1989؛ و«آلياس جريس» الحائزة على جائزة Giller في كندا وPremio Mondello في إيطاليا؛ و"أوريكس وكريك" التي وصلت نهائيات البوكر عام 2003، أيضًا «سنة الفيضان» و«مادادام»، وفازت بأكثر من 55 جائزة وتكريمًا، بينها درجات علميّة تشريفيّة من جامعات كامبردج وأوكسفورد والسّربون، وتعيش في تورنتو، كندا.



المترجم أحمد العلي، شاعر من السعودية، يعمل في الترجمة والتحرير، وُلد في مدينة الظهران عام 1986، تخرّج مهندسًا من جامعة البترول في السعودية، ثم أنهى دراساته العليا في علوم النّشر في مدينة نيويورك، وخضع للتدريب خلال عام 2014-2015 في دار نشر «كنابف» التابعة لـشركة «بينجوين راندوم هاوس»، أكبر دور النشر وأرقاها في العالم. ألّف أربعة كتب، من بينها «لافندر، أوتيل كاليفورنيا» و«كما يغنّي بوب مارلي» الذي كان من أكثر الكتب مبيعًا في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2014.