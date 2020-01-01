-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
طباعة
يصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، طبعة مصرية لواحدة من أهم الروايات العالمية وهي «حكاية الجارية» للكاتبة الكندرية مارجريت آتوود، ومن ترجمة أحمد العلي.

الرواية تُعتبر في مصافّ رواية جورج أورويل «1984» وآلدوس هكسلي «عالم جديد شجاع»، إذ لم تترك بصمتها وحسب في أدب الدستوبيا، بل وشكّلت تحذيرًا لمُستقبل يُحتمل وقوعه، ونشعر الآن برعشة برودته.

مارجريت آتوود، التي تُرجمت أعمالها إلى 35 لغة حول العالم، ألّفت ما يربو عن الأربعين كتابًا بين الرواية والشّعر والمقالة، إضافة إلى روايتها الأشهر «حكاية الجارية» يوجد"عين القطّة" التي نافست في نهائيات جائزة البوكر عام 1989؛ و«آلياس جريس» الحائزة على جائزة Giller في كندا وPremio Mondello في إيطاليا؛ و"أوريكس وكريك" التي وصلت نهائيات البوكر عام 2003، أيضًا «سنة الفيضان» و«مادادام»، وفازت بأكثر من 55 جائزة وتكريمًا، بينها درجات علميّة تشريفيّة من جامعات كامبردج وأوكسفورد والسّربون، وتعيش في تورنتو، كندا.

المترجم أحمد العلي، شاعر من السعودية، يعمل في الترجمة والتحرير، وُلد في مدينة الظهران عام 1986، تخرّج مهندسًا من جامعة البترول في السعودية، ثم أنهى دراساته العليا في علوم النّشر في مدينة نيويورك، وخضع للتدريب خلال عام 2014-2015 في دار نشر «كنابف» التابعة لـشركة «بينجوين راندوم هاوس»، أكبر دور النشر وأرقاها في العالم. ألّف أربعة كتب، من بينها «لافندر، أوتيل كاليفورنيا» و«كما يغنّي بوب مارلي» الذي كان من أكثر الكتب مبيعًا في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2014.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

منذ حوالي 6 ساعات

رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

منذ يوم

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

الصور

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة

image description

صور احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

التصريح بدفن 3 توفوا في «حادث الفنجري»

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

«حماية المستهلك» يُلزم المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ومنح فاتورة

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

اكتشاف علاج جديد لأزمات القلب

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء

الرئيس نيوز

في 2020.. عبدالباسط حمودة يطلق "أنا مش عارفني" 2

إعلان السعر وفاتورة للعميل.. قرار جديد لـ"حماية المستهلك"

"أوعى البعبع" الأهلي يحقق فوزه التاسع في الدوري بهدفين في "المقاصة"

رئيس وزراء السودان: السيسى أمر بدعم الخرطوم.. ولن نسمح بضرر مصر

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم سلاح الكلاشينكوف فبراير المقبل

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

وزير التربية والتعليم يلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا بشأن إقامة توسعات بعدد من المدارس

التعليم توجه بالمرور علي مدارس الثانوية فورا.. ما الأمر؟

نقابة المعلمين بوسط الجيزة تستضيف المؤتمر الإقليمى الخامس للمبدعين

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

5 مشروعات للحفاظ على التراث الثقافي في 2019 (صور)

3 إصدارات جديدة لـ«لثقافة الطفل» في 2020

صفحتنا ع الفيس بوك