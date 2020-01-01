فحص 390 خلال 8 قوافل طبية لـ«تنظيم الأسرة» بالداخلة

نفذ قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابع للإدارة الصحية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، 8 قوافل طبية مختلفة استهدفت قري "أسمنت - والهنداو - والعوينة - والموشية - والموهوب- وبئر ١٠ - ومركز الفتح بمدينة موط".



وأسفرت الحملات عن توقيع الكشف الطبي على "132 فحص ثدي، 56 سونار، 116 نسا ومشورة إنجابية باطني، وتركيب عدد 26 لولب وسيلة منع حمل، وتركيب 6 كبسولات وسيلة منع حمل، و53 أسنان"، بإجمالي 390 حالة.



