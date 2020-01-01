فحص 390 خلال 8 قوافل طبية لـ«تنظيم الأسرة» بالداخلة
الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:24 م
محمد علي مهديطباعة
نفذ قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابع للإدارة الصحية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، 8 قوافل طبية مختلفة استهدفت قري "أسمنت - والهنداو - والعوينة - والموشية - والموهوب- وبئر ١٠ - ومركز الفتح بمدينة موط".
وأسفرت الحملات عن توقيع الكشف الطبي على "132 فحص ثدي، 56 سونار، 116 نسا ومشورة إنجابية باطني، وتركيب عدد 26 لولب وسيلة منع حمل، وتركيب 6 كبسولات وسيلة منع حمل، و53 أسنان"، بإجمالي 390 حالة.
وأسفرت الحملات عن توقيع الكشف الطبي على "132 فحص ثدي، 56 سونار، 116 نسا ومشورة إنجابية باطني، وتركيب عدد 26 لولب وسيلة منع حمل، وتركيب 6 كبسولات وسيلة منع حمل، و53 أسنان"، بإجمالي 390 حالة.