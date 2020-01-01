«الصحة» تستعد لإعلان ملامح مبادرة «الحوامل»

كشف مصدر بـ«الصحة والسكان» أن الوزارة ستعقد اجتماعات بين القطاعات المعنية بصحة المرأة والطفل كالرعاية الأساسية والسكان وتنظيم الأسرة، لتحديد حزمة الخدمات التي تقدم للسيدات الحوامل في وحدات الرعاية الأولية، وكذلك مراكز تنظيم الأسرة.



وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أنه الوزارة ستعلن عن الملامح النهائية للمبادرة قريبا.



وأضاف أن المبادرة تهتم بصحة السيدات الحوامل الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.