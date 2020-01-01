125 مرشحا لمجلس أمناء القاهرة الجديدة

أعلن اليوم المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة بتقدم 125 من سكان المدينة.



وأضاف النجار أنه تم فتح باب الترشح لمجلس الأمناء عن المجتمع المدني بالدورة الجديدة "2020-2021" اعتبارًا من 16 حتى 31 ديسمبر الماضي، لاختيار 9 أعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة بواقع 3 أعضاء عن التجمع الخامس و2 عضو عن التجمع الثالث و2 عضو عن التجمع الأول و2 عضو عن منطقة الامتداد الشرقي.



وقام 145 مواطنا ومواطنة من سكان المدينة بتجمعاتها المختلفة بسحب استمارات الترشح لمجلس الأمناء خلال تلك الفترة، بينما تقدم للترشح لمجلس أمناء المدينة 125 مرشحا، على أن تبدأ اللجنة المشكلة من جهاز المدينة أعمالها، لفرز ومراجعة المستندات من اليوم.