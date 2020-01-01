الخطيب وتركي في 2020: «المياه رجعت لمجاريها»

زار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية اليوم في منزله بالرياض، لإزالة الخلافات وترسيخ العلاقات المتميزة بينهما، خاصًة بعد زيارة آل الشيخ لـ"الخطيب" في منزله بالقاهرة، ومن ثم نشره صورة له بتيشرت النادي الأهلي.



يرصد "الدستور" قصة عودة العلاقة الطيبة بين الأهلي وتركي آل الشيخ، في سياق السطور التالية:



القصة بدأت في ديسمبر 2017، عندما أعلن "بيبو" تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، تقديرًا لمجهوداته الكبيرة في دعم ومساندة القلعة الحمراء، إلا أنه سرعان ما ظهرت بينهما الخلافات في مارس 2018؛ عندما أبدى "آل الشيخ" غضبه من قرار إدارة الأهلي بعرض عبدالله السعيد للبيع، رغم مساهمته في تجديد عقد اللاعب مع النادي الأهلي.



ومن ثم شن تركي آل الشيخ هجومًا كبيرًا على مجلس إدارة الأهلي، عبر حساباته الرسمية سواء عبر "فيسبوك" وموقع التغريدات المصغر "تويتر"، ما أثار غضب جماهير الأهلي ومجلس إدارته، لتنتهي العلاقة الطبية بين الطرفين، وتبدأ العداوة بين الأهلي وتركي آل الشيخ، الذي قرر الابتعاد عن دعم القلعة الحمراء.



وسرعان ما عاد تركي آل الشيخ، لمد حبال الود مع إدارة الأهلي وجماهيره خلال الآونة الأخيرة، بعدما كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد"، في إشارة منه إلى رفضه لبعض تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



وأرسل مالك نادي ألميريا الإسباني وفدًا رسميًا لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، وأكد رفضه توجيه أي إساءات لأسرة رئيس الأهلي: "أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة، عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة، اختشوا، وحقها وبناتها على راسي من فوق، وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى، آمين".



كان الرد من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سريعًا حيث عبر عن خالص شكره وامتنانه للمستشار تركي آل الشيخ، لاهتمامه الكبير بإرسال وفد إلى منزله وأكد بيبو أنه يثمن ويقدر هذا التصرف الذي يدل على المشاعر الطيبة ويعكس قيمة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية.