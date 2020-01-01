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مصر

مواعيد وأسعار عروض الصوت والضوء في 2020 (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى حسين
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أعلنت شركة مصر للصوت والضوء مواعيد عروضها خلال العام الجديد، وستبدأ يوم السبت 4 يناير.

ويبدأ العرض الأول بمنطقة الأهرامات في تمام الساعة السابعة مساء، وسيبث من السبت إلى الجمعة باللغة الإنجليزية، أما العرض الثاني سيبدأ من الساعة الثامنة مساءً يوم السبت باللغة الإسبانية، ويومي الاثنين والأربعاء ستقام عروض باللغة الأسبانية، أما الثلاثاء والخميس والجمعة ستكون العروض باللغة الفرنسية وواحد فقط باللغة العربية يوم الخميس في الساعة التاسعة مساء.

وفي منطقة الكرنك ينطلق العرض الأول في السابعة مساء أيام (السبت والأثنين والثلاثاء والخميس والجمعة) باللغة الإنجليزية، والأحد والأربعاء باللغة الألمانية، أما العرض الثاني الذي سيبدأ في الثامنة مساء السبت والثلاثاء باللغة الألمانية، والأحد والأربعاء باللغة الإنجليزية وباقي الأيام باللغة الفرنسية والعرض الثالث سيكون باللغة الأكثر عددا بين الحاضرين.

وفي منطقة الفيلة، يبدأ العرض الأول في تمام الساعة السادسة والنصف يوم السبت باللغة الصينية، وأيام الأحد والاثنين والخميس باللغة الإنجليزية وباقي الأيام باللغة الفرنسية، أما العرض الثاني سيبدأ في الثامنة إلا ربع يومي السبت والأربعاء باللغة الإنجليزية، والاثنين والجمعة باللغة الفرنسية والثلاثاء والخميس باللغة الإسبانية ويوم الأحد بالألمانية أما العرض الثالث باللغة العربية.

وتصل أسعار التذاكر للعروض باللغة الأجنبية العادية بمنطقة الأهرامات للحفلات العادية 300 جنيها، والـvip بـ350 جنيها وفي الكرنك والفيلة وأبو سمبل 300 جنيها، وأدفو 250 جنيه، أما عروض اللغة العربية بكافة المناطق الأثرية 80 جنيها للعروض العادية وعرض الـvip بالأهرامات يصل إلى 100 جنيها.

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