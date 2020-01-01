تامر أمين منتقدًا ارتفاع تذاكر حفلات الفنادق برأس السنة: سفه وتبذير

انتقد الإعلامي تامر أمين، ارتفاع قيمة تذاكر الحفلات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في احتفالات ليلة رأس السنة.



ونشر تامر أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، صورة لتذكرة حفل لفرد واحد فقط والتي تصل إلى 8500 جنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص يخرج منفردًا ولكنه يخرج برفقة عائلته أو أصدقائه.



وتابع: "لو عائلة حضرت الحفل ستصل الفاتورة إلى 34 ألف جنيه"، واصفا المبلغ بالثروة، متسائلًا عن سبب المبالغة في قيم الفواتير قائلًا: "لو عادت أم كلثوم من مرقدها وأكلت ذهبًا لما وصلت الفاتورة لذلك"، مؤكدًا أن هذه الزيادة كانت حال كل الفنادق الكبرى إلا واحد فقط كان سعر التذكرة يصل إلى 2000 جنيه، ولكن مكان الشخص يكون في الخارج وليس داخل الفندق.



ووصف تامر أمين، هذه المبالغ بالسفه والتبذير، مطالبًا هؤلاء الأشخاص باستغلال هذه الأموال في الخير وإسعاد الناس.

