سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

نظم المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا كبيرا، تضمن فقرات فنية للأطفال وألعابا فنية مع سانتا كلوز، أعقبها عروض استعراضية إفريقية وشعبية بالتنورة وشو لبنانى؛ في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برأس السنة الميلادية.



وأحيا الحفل فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة الفنان إسلام كساب، وقدمت الفرقة العديد من الأغنيات التراثية والوطنية منها «مقدمة من إذاعة زمان، وقف الخلق، ياعاقد الحاجبين لفيروز، ومن الشباك يادلع دلع، تفضل قهوي، جانا الهو، دويتو يسلام علي حبي وحبك، ولا يا ولا»، وسط حضور جماهيري كبير.