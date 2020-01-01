ندوة للمساواة بين الرجل والمرأة في القليوبية

نظّم مجلس مدينة الخصوص بالقليوبية، الأربعاء، ندوة تحت عنوان "معًا ضد العنف"، برعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الخصوص بحضور محمد صلاح رئيس المدينة، ودعاء محمد العجوز عضو هيئة مكتب المرأة بمحافظة القليوبية، وتامر أنور محمد مدير إدارة العلاقات العامة، وإيمان خلف مدير وحده تطوير العشوائيات، وممثلين عن هيئة الأوقاف وحزب مصر القومي، ومكتب النائب عضو مجلس النواب وجمعيات أهلية والقيادات النسائية والمشاركين في المبادرة.



وناقشت الندوة أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وخلق جو أسرى صحي للأطفال والعائلة.