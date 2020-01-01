-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

اقرأ في «الشورى» غدا.. كيف أنقذ السيسي مصر من الفوضى؟ (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:00 م
السيسي
السيسي
طباعة
تصدر جريدة "الشورى" الأسبوعية التي يترأس مجلس إدارتها وتحريرها محمود الشويخ، ورئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب محمد فودة، عددها غدا الخميس، ويتضمن ملفات وموضوعات خاصة تتناول الشأن العام.

وتحت عنوان "المهمة المقدسة"، يتناول الإعلامي محمد فودة الأوضاع في مصر وكيف أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر من الفوضى.

ويكشف كيف يخطط أعداء مصر من جديد لإعادة "سيناريو يناير" بوثيقة يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وأيمن نور، ووقوف القوات المسلحة بجوار الشعب مرتين وأنها لن تسمح بالتآمر عليه مرة أخرى.

وعن "ترتيب البيت الإعلامي"، يتناول "فودة" قرار إنشاء وزارة الدولة للإعلام تحت عنوان "أسامة هيكل وسياسة النفس الطويل في ملف الإعلام".

في سياق مختلف، يكتب الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن "مشروع مودة"، وكيف أنه يفتح صفحة جديدة في العلاقات الأسرية.

وتحت عنوان "الحكومة الإلكترونية.. خطوة مهمة نحو رقمنة الدولة"، يتناول خالد الطوخي كيف تطورت حكومة المهندس مصطفى مدبولي نحو الرقمنة.

وبشأن استمرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في التعديل الوزاري الأخير، تنشر الصحيفة تقريرا بعنوان "المحظوظة.. المبادرات الرئاسية غير المسبوقة في قطاع الصحة وراء الإبقاء على الدكتورة هالة زايد".

وفي العدد تقرأ موضوعا عن المؤامرات القذرة التي يديرها داعمي جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، تحت عنوان "عودة الندل: البرادعي يعود بتكليف أمريكي لتغريدات التخريب ويطرح مشروع النهضة الإخواني".

ويفضح العدد خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لنشر الإرهاب في ليبيا تحت عنوان "اللص والهلفوت: تسريبات سرية تفضح خطة "السراج وأردوغان" لنهب "ثروات" المتوسط".

وعن إنجازات البرلمان تحت قيادة الدكتور علي عبد العال نقرأ "عفاريت البرلمان.. كيف حافظ الدكتور علي عبد العال على هيبة مجلس النواب".

وفي الفن، نُشر حوارًا مع الفنانة روجينا أكدت فيه رفضها لأدوار كثيرة لأنها لا تجذبها وقالت لـ"الشوري": أحرص على الكيف وليس الكم وشاركت في بداياتي في أعمال كثيرة ومهمة منها "المصير".

وبشأن هتافات جماهير الأهلي ضد رئيس مجلس الإدارة نقرأ: جرس إنذار.. جماهير القلعة الحمراء تهتف مجددًا ضد الخطيب "الأهلي فوق الجميع".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

منذ حوالي 8 ساعات

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع متسولة ورضيع على شريط السكة الحديد بكفر الزيات

منذ حوالي 7 ساعات

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

الصور

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة

image description

صور احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

التصريح بدفن 3 توفوا في «حادث الفنجري»

«حماية المستهلك» يُلزم المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ومنح فاتورة

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

اكتشاف علاج جديد لأزمات القلب

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء

الرئيس نيوز

في 2020.. عبدالباسط حمودة يطلق "أنا مش عارفني" 2

إعلان السعر وفاتورة للعميل.. قرار جديد لـ"حماية المستهلك"

"أوعى البعبع" الأهلي يحقق فوزه التاسع في الدوري بهدفين في "المقاصة"

رئيس وزراء السودان: السيسى أمر بدعم الخرطوم.. ولن نسمح بضرر مصر

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم سلاح الكلاشينكوف فبراير المقبل

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

وزير التربية والتعليم يلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا بشأن إقامة توسعات بعدد من المدارس

التعليم توجه بالمرور علي مدارس الثانوية فورا.. ما الأمر؟

نقابة المعلمين بوسط الجيزة تستضيف المؤتمر الإقليمى الخامس للمبدعين

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

طبعة مصرية لرواية «حكاية الجارية» عن دار الكرمة.. قريبا

سانتا كلوز في مركز طنطا الثقافي برأس السنة (صور)

5 مشروعات للحفاظ على التراث الثقافي في 2019 (صور)

المتمرد.. حكايات مجهولة من دفتر إبداع إحسان عبدالقدوس

صفحتنا ع الفيس بوك