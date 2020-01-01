اقرأ في «الشورى» غدا.. كيف أنقذ السيسي مصر من الفوضى؟ (فيديو)

تصدر جريدة "الشورى" الأسبوعية التي يترأس مجلس إدارتها وتحريرها محمود الشويخ، ورئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب محمد فودة، عددها غدا الخميس، ويتضمن ملفات وموضوعات خاصة تتناول الشأن العام.



وتحت عنوان "المهمة المقدسة"، يتناول الإعلامي محمد فودة الأوضاع في مصر وكيف أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر من الفوضى.



ويكشف كيف يخطط أعداء مصر من جديد لإعادة "سيناريو يناير" بوثيقة يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وأيمن نور، ووقوف القوات المسلحة بجوار الشعب مرتين وأنها لن تسمح بالتآمر عليه مرة أخرى.



وعن "ترتيب البيت الإعلامي"، يتناول "فودة" قرار إنشاء وزارة الدولة للإعلام تحت عنوان "أسامة هيكل وسياسة النفس الطويل في ملف الإعلام".



في سياق مختلف، يكتب الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن "مشروع مودة"، وكيف أنه يفتح صفحة جديدة في العلاقات الأسرية.



وتحت عنوان "الحكومة الإلكترونية.. خطوة مهمة نحو رقمنة الدولة"، يتناول خالد الطوخي كيف تطورت حكومة المهندس مصطفى مدبولي نحو الرقمنة.



وبشأن استمرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في التعديل الوزاري الأخير، تنشر الصحيفة تقريرا بعنوان "المحظوظة.. المبادرات الرئاسية غير المسبوقة في قطاع الصحة وراء الإبقاء على الدكتورة هالة زايد".



وفي العدد تقرأ موضوعا عن المؤامرات القذرة التي يديرها داعمي جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، تحت عنوان "عودة الندل: البرادعي يعود بتكليف أمريكي لتغريدات التخريب ويطرح مشروع النهضة الإخواني".



ويفضح العدد خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لنشر الإرهاب في ليبيا تحت عنوان "اللص والهلفوت: تسريبات سرية تفضح خطة "السراج وأردوغان" لنهب "ثروات" المتوسط".



وعن إنجازات البرلمان تحت قيادة الدكتور علي عبد العال نقرأ "عفاريت البرلمان.. كيف حافظ الدكتور علي عبد العال على هيبة مجلس النواب".



وفي الفن، نُشر حوارًا مع الفنانة روجينا أكدت فيه رفضها لأدوار كثيرة لأنها لا تجذبها وقالت لـ"الشوري": أحرص على الكيف وليس الكم وشاركت في بداياتي في أعمال كثيرة ومهمة منها "المصير".



وبشأن هتافات جماهير الأهلي ضد رئيس مجلس الإدارة نقرأ: جرس إنذار.. جماهير القلعة الحمراء تهتف مجددًا ضد الخطيب "الأهلي فوق الجميع".