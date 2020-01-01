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خبيرة تجميل توضح كيفية التخلص من مسامات البشرة البارزة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سلمى بدر
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تعتبر مسامات الوجه الواسعة من مشاكل البشرة المزعجة والشائعة جدًا عند النساء، ولكن يمكن الحد من آثارها السلبية عن طريق تطبيق مجموعة من الخطوات السهلة، وتقدم خبيرة التجميل "أمنية فؤاد" مجموعة من النصائح المثالية للتخلص من مسامات البشرة.

تقول أمنية لـ"الدستور": "يجب أن تنظف المرأة بشرتها مرتين يوميًا مستخدمة غسول ذو تركيبة مناسبة لنوعيتها وتحرص على إزالة المكياج جيدًا قبل النوم بمزيل مكياج مناسب لطبيعة البشرة، مما يساعد في القضاء على الأوساخ والدهون التي تتغلغل في المسام وتؤدي إلى توسيعها بشكل ملحوظ".

وتضيف: "ترطب البشرة يوميًا بالكريم المرطب ذو التركيبة المغذية، للحفاظ على ليونة البشرة ورطوبتها وتضييق مساماتها، وتمرير مكعبات الثلج مرتين يوميًا لمدة 5 دقائق لأن للبرودة دورا فعالا في تضييق المسامات وإخفائها، ووضع التونر لتنظيف المسامات بعمق وتخليصها من الزيوت والشوائب العالقة فيها، ولأن التونر يعمل على شد البشرة وتضييق مساماتها بشكل ملحوظ".

واختتمت: "يجب التخلص من الرؤوس السوداء لأنها تؤثر سلبيًا على جاذبية البشرة كما تحفز ظهور مساماتها، تفادي قدر الإمكان التعرض لأشعة الشمس، لأنها تحد من مرونة البشرة ورطوبتها وتحفز تلف الخلايا، مما يؤدي إلى ظهور المسامات الواسعة، تقشر البشرة مرة كل أسبوعين بالكريم المقشر للقضاء على الأوساخ والجلد الميت الذي يمكن أن يتغلغل في المسامات ويسدها ما يجعلها تظهر بشكل أوضح".

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