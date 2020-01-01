برلماني: أردوغان ينفذ مخططا فوضويًا لنهب النفط الليبي

حذر أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من المخطط الفوضوي الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقراره في ليبيا ويهدف إلى نهب النفط الليبي وتقاسمه مع أمير قطر تميم بن حمد استغلالا للأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها ليبيا.



وأكد النائب البرلماني ضرورة التصدي منذ البداية لهذه الأطماع التركية خاصة بعدما أعلن أردوغان أنه سيرسل قوات برية وبحرية وجوية إلى طرابلس للوقوف بجوار حكومة فايز السراج ومساندة الميليشيات.



وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى بيان الأربعاء، إن النظام التركى، يحاول شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان والسراج وهو اتفاق على الشر وتمزيق ليبيا، مضيفا أنه يثمن غاليا الوقفة المصرية الوطنية تجاه أطماع أردوغان في ليبيا وفضحه عالميا.