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أول صورة للفنان داوود حسين بعد خضوعه لجراحة في القلب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:57 م
داوود حسين
داوود حسين
سناء إسماعيل
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خضع الفنان الكويتي داوود حسين، لعملية جراحية في القلب قبل أيام ونشر صورة له من داخل المستشفى بعد الجراحة برفقة الطبيب المعالج.

وعلق داوود، على الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل.. ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير.. صديق الجميع.. إنه يجعلك تفخر بوجود الأطباء أمثاله في الكويت.. دكتور بدر المهدي.. في مستشفى مبارك.. قسم القلب.. شكرا من القلب الذي عالجته.. ومرحبا بك في قائمة إخوان دنياي".

من ناحية أخرى، يشارك داوود حسين، في مسلسل "ذاكرة الظل"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك فيه مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم.

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